В Караколе депутаты отремонтировали травмоопасную детскую площадку. Об этом ИА «24.kg» сообщили в городском кенеше.

«Неделю назад в СМИ вышло видео о том, как в микрорайоне «Геология» на незавершенной строителями горке играют трое детей. Увидев это, сами оказались в шоке: ведь там могли пострадать дети. Мы еще раз просим прощения у горожан за нашу невнимательность», — сказал один из народных избранников.





Депутат объяснил, что строительство площадки начали осенью 2016 года, но работы не закончили, так как рано пришла зима.

По словам депутата, он сразу позвонил своему коллеге и сказал, чтобы довел начатое дело до конца. «Тот попросил прощения и уверил, что в течение четырех дней площадку отремонтируют. Вчера пошел и отснял видео, где видно, что теперь дети в безопасности», — сказал он.





Депутаты сообщили, что увидели в этом же районе еще одну «ужасную и небезопасную игровую площадку». Они решили и ее привести в порядок.