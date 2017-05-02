Морская свинка поступила на службу в полицию Новой Зеландии

Полиция Новой Зеландии официально зачислила в свои ряды морскую свинку по кличке Эллиот. Об этом написала Meduza.

По ее данным, правоохранители планируют использовать животное в социальной рекламе, призывающей местных водителей соблюдать скоростной режим, особенно рядом с учебными заведениями.

Новость о зачислении Эллиота, которому даже сшили специальную форму, в ряды стражей порядка появилась на странице новозеландской полиции в Facebook. Объявлено, что констебль Эллиот предпочитает делать свои дела, не торопясь, то есть максимально безопасным способом.

Объявление приурочили к возобновлению с 1 мая занятий в новозеландских школах. Водителей призывают быть осторожными при передвижении рядом с учебными заведениями и обращать внимание на регулировщиков.