20:45
+16
USD 67.50
EUR 73.58
RUB 1.18
Общество

Раскрыт необычный секрет Samsung Galaxy S8

Фото Zach Epstein/BGR. Плавающую кнопку Home придумали, чтобы спасти экран от «выгорания»

Инженеры Samsung нашли необычное решение, позволяющее избавить от «выгорания» виртуальную кнопку Home, которая заменила физическую клавишу в новом смартфоне Galaxy S8. Об этом сообщил портал rg.ru.

Как известно, экраны на органических светодиодах (OLED, AMOLED) обладают не очень приятной особенностью: в тех местах, где диоды постоянно светятся, демонстрируя статическое изображение, происходит их «выгорание». В результате остатки изображения могут быть видимыми, даже когда экран выключен.

Читайте по теме
Владельцы новых флагманов Samsung пожаловались на необычную проблему

Чтобы снизить последствия эффекта, в Samsung решили время от времени слегка смещать изображение виртуальной кнопки Home на несколько миллиметров в разные стороны относительно предыдущего положения.

Таким образом, виртуальная кнопка будет видна постоянно, однако повреждения диодов не произойдет, поскольку через равные промежутки времени часть из них будет отключаться и успевать «отдохнуть».

Аналогичным образом решается проблема «выгорания» пикселей в «умных» часах, оснащенных светодиодными экранами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50959/
просмотров: 60
Версия для печати
Материалы по теме
Продажа «взрывного» Samsung Galaxy Note 7 обновленной версии начнется в июне
Выход российского смартфона YotaPhone 3 откладывают из-за нехватки денег
Популярные новости
Родственники обвиняемого в&nbsp;наезде на&nbsp;учеников оказывают давление на&nbsp;пострадавших Родственники обвиняемого в наезде на учеников оказывают давление на пострадавших
Нариман Тюлеев не&nbsp;жалеет о&nbsp;потерянном имуществе Нариман Тюлеев не жалеет о потерянном имуществе
Чолпон Джакупова не&nbsp;изменит своего мнения о&nbsp;президенте Чолпон Джакупова не изменит своего мнения о президенте
ГУВД Бишкека предоставит охрану родственникам пострадавших в&nbsp;ДТП школьников ГУВД Бишкека предоставит охрану родственникам пострадавших в ДТП школьников
Бизнес
Обращение Национального центра онкологии к&nbsp;руководству страны и&nbsp;общественности Обращение Национального центра онкологии к руководству страны и общественности
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; поздравляет РЦ&nbsp;&laquo;Оберег&raquo; с&nbsp;новосельем! ОАО «Росинбанк» поздравляет РЦ «Оберег» с новосельем!
Субботник Beeline по&nbsp;всей стране Субботник Beeline по всей стране
Темир Сариев выразил соболезнования в&nbsp;связи с&nbsp;трагедией в&nbsp;Узгенском районе Темир Сариев выразил соболезнования в связи с трагедией в Узгенском районе