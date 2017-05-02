14:15
+16
USD 67.50
EUR 73.58
RUB 1.18
Общество

Виртуальную выставку «Письма с фронта» дополнили новыми документами

В Кыргызстане виртуальную выставку «Письма с фронта» дополнили новыми документами. Об этом сообщили в Архивном агентстве при Государственной регистрационной службе.

По их данным, ресурс создан еще в 2015 году, теперь экспозицию дополнили новыми фронтовыми письмами. В ней представлены подлинные письма участников Великой Отечественной войны из фондов Госархива.

«Материалы выставки отражают военную действительность и быт солдат, неподдельный патриотизм, подлинные эмоции и чувства к родным и дорогим людям», — отметили в агентстве.

Ознакомиться с виртуальной выставкой можно по адресу: http://letters.archive.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50948/
просмотров: 125
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызский фильм «Кентавр» покажут в странах Бенилюкс
Жизнь в танце Каната Надырбека
Афиша на выходные: 29—30 апреля
В Узбекистане отменили шествие «Бессмертного полка»
Актеры театра из Кыргызстана примут участие в международном фестивале
«Агитбригада»: Все люди живут на одной планете и являются земляками
«Агитбригада» вновь отправляется по местам боевой славы земляков
Документальные фильмы из Кыргызстана отобраны на фестиваль в Севастополе
В Бишкеке 9 мая состоится митинг-реквием
Выставка кыргызстанских художников откроется в Алматы
Популярные новости
Родственники обвиняемого в&nbsp;наезде на&nbsp;учеников оказывают давление на&nbsp;пострадавших Родственники обвиняемого в наезде на учеников оказывают давление на пострадавших
Нариман Тюлеев не&nbsp;жалеет о&nbsp;потерянном имуществе Нариман Тюлеев не жалеет о потерянном имуществе
Чолпон Джакупова не&nbsp;изменит своего мнения о&nbsp;президенте Чолпон Джакупова не изменит своего мнения о президенте
ГУВД Бишкека предоставит охрану родственникам пострадавших в&nbsp;ДТП школьников ГУВД Бишкека предоставит охрану родственникам пострадавших в ДТП школьников
Бизнес
Субботник Beeline по&nbsp;всей стране Субботник Beeline по всей стране
Темир Сариев выразил соболезнования в&nbsp;связи с&nbsp;трагедией в&nbsp;Узгенском районе Темир Сариев выразил соболезнования в связи с трагедией в Узгенском районе
Внимание! Концерт группы &laquo;Город 312&raquo; перенесен на&nbsp;1&nbsp;мая Внимание! Концерт группы «Город 312» перенесен на 1 мая
Мобильный оператор О! снизил цену на&nbsp;флагманский тариф &laquo;Безлимит 4G + O!TV&raquo; Мобильный оператор О! снизил цену на флагманский тариф «Безлимит 4G + O!TV»