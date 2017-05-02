В Кыргызстане виртуальную выставку «Письма с фронта» дополнили новыми документами. Об этом сообщили в Архивном агентстве при Государственной регистрационной службе.

По их данным, ресурс создан еще в 2015 году, теперь экспозицию дополнили новыми фронтовыми письмами. В ней представлены подлинные письма участников Великой Отечественной войны из фондов Госархива.

«Материалы выставки отражают военную действительность и быт солдат, неподдельный патриотизм, подлинные эмоции и чувства к родным и дорогим людям», — отметили в агентстве.

Ознакомиться с виртуальной выставкой можно по адресу: http://letters.archive.kg.