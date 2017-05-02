В Караколе уничтожена кленовая аллея

В Караколе уничтожили аллею недавно высаженных кленов. Об этом ИА «24.kg» сообщила жительница города Каракола Анастасия Стыценко.

«В прошлую субботу в рамках городской инициативы на улице Тыныстанова высадили саженцы кленов с воспитанниками детских садов и жильцами домов. Сегодня обнаружили, что вся работа варварски уничтожена: деревья просто исчезли. Нашли у мусорных баков всего три деревца», — сказала она.

По ее словам, «жильцы предполагают, что это сделал психически больной сосед, который до этого уже совершал в их дворе подобные действия». «Сегодня хотим встретиться с вице-мэром города и провести собрание с жильцами», — сообщила она.