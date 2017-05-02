14:15
+16
USD 67.50
EUR 73.58
RUB 1.18
Общество

В Караколе уничтожена кленовая аллея

В Караколе уничтожили аллею недавно высаженных кленов. Об этом ИА «24.kg» сообщила жительница города Каракола Анастасия Стыценко.

«В прошлую субботу в рамках городской инициативы на улице Тыныстанова высадили саженцы кленов с воспитанниками детских садов и жильцами домов. Сегодня обнаружили, что вся работа варварски уничтожена: деревья просто исчезли. Нашли у мусорных баков всего три деревца», — сказала она.

По ее словам, «жильцы предполагают, что это сделал психически больной сосед, который до этого уже совершал в их дворе подобные действия». «Сегодня хотим встретиться с вице-мэром города и провести собрание с жильцами», — сообщила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50939/
просмотров: 794
Версия для печати
Материалы по теме
На трассе Бишкек — Кара-Балта срубят более 3 тысяч деревьев
Каракольцы просят создать экологическую полицию
В Караколе установят 12 новых остановок и два электронных LED-экрана
На 81 процент повысили тарифы на вывоз мусора в Караколе
Городская свалка в Караколе станет безопаснее
Музею Пржевальского в Караколе требуется капитальный ремонт
В Бишкеке высадят 10 тысяч молодых лиственных деревьев
На реконструкции дорог Каракола выделят 62 миллиона сомов
Неделя-24: что вы могли пропустить
Плохим состоянием дорог в Караколе могут воспользоваться политические силы
Популярные новости
Родственники обвиняемого в&nbsp;наезде на&nbsp;учеников оказывают давление на&nbsp;пострадавших Родственники обвиняемого в наезде на учеников оказывают давление на пострадавших
Нариман Тюлеев не&nbsp;жалеет о&nbsp;потерянном имуществе Нариман Тюлеев не жалеет о потерянном имуществе
Чолпон Джакупова не&nbsp;изменит своего мнения о&nbsp;президенте Чолпон Джакупова не изменит своего мнения о президенте
ГУВД Бишкека предоставит охрану родственникам пострадавших в&nbsp;ДТП школьников ГУВД Бишкека предоставит охрану родственникам пострадавших в ДТП школьников
Бизнес
Субботник Beeline по&nbsp;всей стране Субботник Beeline по всей стране
Темир Сариев выразил соболезнования в&nbsp;связи с&nbsp;трагедией в&nbsp;Узгенском районе Темир Сариев выразил соболезнования в связи с трагедией в Узгенском районе
Внимание! Концерт группы &laquo;Город 312&raquo; перенесен на&nbsp;1&nbsp;мая Внимание! Концерт группы «Город 312» перенесен на 1 мая
Мобильный оператор О! снизил цену на&nbsp;флагманский тариф &laquo;Безлимит 4G + O!TV&raquo; Мобильный оператор О! снизил цену на флагманский тариф «Безлимит 4G + O!TV»