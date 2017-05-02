Закон о переходе на карты «Мир» не коснется российских пенсионеров в Кыргызстане

Российский закон о переходе на национальную платежную систему «Мир» не коснется бюджетников, проживающих в Кыргызстане. Закон подписал глава РФ Владимир Путин накануне.

Документ предусматривает переход бюджетников на платежные карты «Мир» до 1 июля 2018 года, пенсионеров — до 1 июля 2020 года. Таким образом, с этой даты банки должны проводить выплаты сотрудникам госпредприятий и лицам, получающим социальную помощь из федерального бюджета или государственных внебюджетных фондов, только с помощью национальной платежной системы «Мир».

Но, согласно закону, предложенные нормы не распространятся на бюджетников, постоянно проживающих за пределами России. Кроме того, переход на платежные карты «Мир» не предусмотрен для сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств РФ при международных организациях.