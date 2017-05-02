Один из сбитых в Бишкеке «Мерседесом» школьников начал есть самостоятельно

Одному из сбитых в Бишкеке «Мерседесом» школьников убрали зонд, он начал есть самостоятельно. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-центре Минздрава.

Отмечается, что состояние школьника стабильное. Однако пока прогнозов врачи не дают. Мальчик периодически приходит в себя, отвечает на вопросы, но большую часть времени все равно проводит без сознания. У него тяжелые травмы, поэтому нужно время на восстановление.

Второй школьник чувствует себя хорошо и уже идет на поправку.

Напомним, 21 апреля в ДТП пострадали два школьника. Водителя, сбившего детей, арестовали на время следствия. Выяснилось, что он уже был виновником смертельного ДТП.