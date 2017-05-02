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Общество

Кыргызстан вновь оказался среди стран с несвободной прессой

Международная организация Freedom House опубликовала ежегодный рейтинг стран по уровню свободы средств массовой информации 2017 года. Всего в нем участвуют 199 стран.

Согласно докладу, Кыргызстан относится к «несвободным» странам и набрал 67 баллов из 100 (как и в 2016 году). Рейтинг оценивается по 100-бальной шкале, чем выше общий балл, тем хуже положение страны.

Лучшие показатели у Норвегии (8 баллов), Швеции (11 баллов), Нидерландов (11 баллов), Бельгии, Дании, Финляндии (все — по 12 баллов), Швейцарии (13 баллов) и Исландии (15 баллов).

В десятку стран с худшими показателями вошли Северная Корея (98 баллов из 100), Туркменистан (98 баллов), Узбекистан (95 баллов), Крым (94 балла), Эритрея (94 балла), Куба (91 балл), Экваториальная Гвинея (91 балл), Азербайджан, Иран и Сирия (все — по 90 баллов).

Напомним, согласно «Индексу свободы прессы-2017» международной неправительственной организации «Репортеры без границ», Кыргызстан ухудшил свои позиции. По результатам исследования, КР в 2016 году занял 89-е место (30,92 балла), опустившись на 4 позиции (85-е место в 2015-м). Тем не менее показатель свободы прессы в Кыргызстане остается самым высоким в Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50900/
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