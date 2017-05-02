В Узгенском районе для отселенных из опасных зон установили 118 палаток

В Узгенском районе Ошской области Кыргызстана установили 118 палаток для семей, которые проживали в оползнеопасной зоне. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что в селе Курбу-Таш айыльного аймака Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области установлена 61 летняя палатка. Это сделано для того, чтобы отселить людей, чьим домам с 23 апреля угрожал оползень.

«Уже 15 семей села Курбу-Таш живут в установленных палатках, 18 семей отселены к родственникам. Остальные 28 семей переселяются в палатки. Также в селе Аюу айыльного аймака Зергер установлено 30 пятиместных летних палаток. В селе Зергер — 27 палаток для тех семей, которые проживали в опасной зоне. Таким образом, в Узгенском районе Ошской области всего установлено 118 палаток на безопасных участках», — рассказал начальник управления МЧС по Ошской области майор Дайырбек Каримов.

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По данным пресс-центра Минздрава, для оказания своевременной и квалифицированной медицинской помощи в селе Аюу работают бригады врачей: невропатолог, травматолог, хирург, педиатр, терапевт, акушер-гинеколог. Также помощь оказывают бригады психологов. Медицинскую помощь оказывает развернутая мобильная клиника для оказания медицинской помощи населению.

«В территориальной больнице Узгенского района находятся под наблюдением врачей семь человек из числа родственников погибших. Из них три человека с диагнозом «ситуационный невроз», один с простудой, двое с диагнозом «гипертонический криз». У всех состояние стабильное. Один человек с диагнозом «геморрагический инсульт» находится в отделении реанимации, состояние стабильно тяжелое. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Трое в удовлетворительном состоянии выписаны на амбулаторное лечение», — сообщили в Минздраве.

Напомним, 29 апреля утром в селе Аюу сошел оползень объемом 200 тысяч кубометров. В шести домах остались 24 человека.