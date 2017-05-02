В Узгенском районе для отселенных из опасных зон установили 118 палаток

В Узгенском районе Ошской области Кыргызстана установили 118 палаток для семей, которые проживали в оползнеопасной зоне. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что в селе Курбу-Таш айыльного аймака Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области установлена 61 летняя палатка. Это сделано для того, чтобы отселить людей, чьим домам с 23 апреля угрожал оползень.
«Уже 15 семей села Курбу-Таш живут в установленных палатках, 18 семей отселены к родственникам. Остальные 28 семей переселяются в палатки. Также в селе Аюу айыльного аймака Зергер установлено 30 пятиместных летних палаток. В селе Зергер — 27 палаток для тех семей, которые проживали в опасной зоне. Таким образом, в Узгенском районе Ошской области всего установлено 118 палаток на безопасных участках», — рассказал начальник управления МЧС по Ошской области майор Дайырбек Каримов.
«В территориальной больнице Узгенского района находятся под наблюдением врачей семь человек из числа родственников погибших. Из них три человека с диагнозом «ситуационный невроз», один с простудой, двое с диагнозом «гипертонический криз». У всех состояние стабильное. Один человек с диагнозом «геморрагический инсульт» находится в отделении реанимации, состояние стабильно тяжелое. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Трое в удовлетворительном состоянии выписаны на амбулаторное лечение», — сообщили в Минздраве.
Напомним, 29 апреля утром в селе Аюу сошел оползень объемом 200 тысяч кубометров. В шести домах остались 24 человека.