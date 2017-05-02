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Общество

В ходе рейда милицией найдены пять детей. Сорок два родителя оштрафованы

В ходе рейда «Подросток» столичными инспекторами по делам несовершеннолетних раскрыто восемь уголовных дел, найдены пятеро детей, находящихся в розыске, 42 родителя оштрафованы на сумму 21 тысяча сомов в соответствии со статьей 65 КоАО КР. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

По данным ведомства, проверялись места, где часто собираются несовершеннолетние: на рынках, вокзалах, в подвалах многоквартирных домов и игровых компьютерных клубах.

По закону несовершеннолетние после 22.00 часов без сопровождения родителей не могут находиться в общественных местах, в том числе и в игровых компьютерных клубах.

Уточняется, что в районные подразделения милиции доставлено 65 подростков, в центр профилактики правонарушений несовершеннолетними МВД КР — 34.

«В ходе рейда выявлено нарушение со стороны столичных магазинов. Так, в двух крупных магазинах несовершеннолетним продали спиртные напитки. В соответствии со статьей 92–1 Кодекса «Об административной ответственности КР», реализатор и кассир оштрафованы на 10 тысяч сомов каждый», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50890/
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