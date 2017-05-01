Погода в Кыргызстане на 2 мая: без осадков

В Кыргызстане без осадков. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный, 4–9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +5, днем +22 градуса.

День увеличится до 14 часов 7 минут.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +6, днем до +22 градусов.

В Нарынской области температура воздуха до +3 градусов ночью и +16 днем.

В Иссык-Кульской области ночью ожидается +3, днем до +16 градусов.

В Таласской области температура воздуха ночью +4, днем +20 градусов.