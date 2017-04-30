15:55
+12
USD 67.50
EUR 73.58
RUB 1.18
Общество

Владимир Путин выразил соболезнование в связи с гибелью людей при сходе оползня

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с гибелью людей при сходе оползня в Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава российского государства подчеркнул, что в России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в сообщении.

Оползень сошел вчера рано утром на село Аюу в Ошской области. По данным МЧС КР, погибло 24 человека. Сегодня в Кыргызстане день траура.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50881/
просмотров: 325
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Кыргызстана призвал сделать выводы из страшного урока
В Кыргызстане намерены объявить день траура
Коллекционеры выставили на продажу уникальную монету — «Золотой Путин»
В Бишкеке открылась фотовыставка «Неформальный Путин»
Владимир Путин назвал все страны СНГ потенциальными объектами атак террористов
Дмитрий Песков рассказал о том, чем похожи Владимир Путин и Дональд Трамп
Алмазбек Атамбаев подарил Владимиру Путину арабского скакуна
Владимир Путин прибыл в Кыргызстан
Акцию протеста у посольства РФ не позволили провести Ондорушу Токтонасырову
Тест: кто это сказал — Алмазбек Атамбаев или Владимир Путин?
Популярные новости
Родственники обвиняемого в&nbsp;наезде на&nbsp;учеников оказывают давление на&nbsp;пострадавших Родственники обвиняемого в наезде на учеников оказывают давление на пострадавших
Нариман Тюлеев не&nbsp;жалеет о&nbsp;потерянном имуществе Нариман Тюлеев не жалеет о потерянном имуществе
Чолпон Джакупова не&nbsp;изменит своего мнения о&nbsp;президенте Чолпон Джакупова не изменит своего мнения о президенте
ГУВД Бишкека предоставит охрану родственникам пострадавших в&nbsp;ДТП школьников ГУВД Бишкека предоставит охрану родственникам пострадавших в ДТП школьников
Бизнес
Темир Сариев выразил соболезнования в&nbsp;связи с&nbsp;трагедией в&nbsp;Узгенском районе Темир Сариев выразил соболезнования в связи с трагедией в Узгенском районе
Внимание! Концерт группы &laquo;Город 312&raquo; перенесен на&nbsp;1&nbsp;мая Внимание! Концерт группы «Город 312» перенесен на 1 мая
Мобильный оператор О! снизил цену на&nbsp;флагманский тариф &laquo;Безлимит 4G + O!TV&raquo; Мобильный оператор О! снизил цену на флагманский тариф «Безлимит 4G + O!TV»
Добро пожаловать в&nbsp;Private Banking ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; Добро пожаловать в Private Banking ОАО «Росинбанк»