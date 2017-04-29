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Общество

Президент Кыргызстана призвал сделать выводы из страшного урока

Президент Кыргызстана призвал сделать выводы из страшного урока. Об этом Алмазбек Атамбаев заявил во время посещения Государственного центра персонификации населения при государственном предприятии «Инфоком».

«Сегодня народ Кыргызстана вновь столкнулся с горем. В одном из небольших сел Узгенского района сошел оползень. Под толстым слоем земляных масс, по предварительным оценкам, остались несколько домов, в которых проживали люди. Но больше всего отягощает свалившуюся на нас беду то, что 2–3 дня назад проживающие там наши соотечественники не послушались специалистов и отказались переселяться. Случилась такая трагедия. Мы все скорбим и надеемся на спасение пострадавших», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Я тоже вырос в селе. Поэтому мне понятно, почему жители не хотели переселяться: весной готовые пастбища рядом, люди не хотят оставлять свои места. Но ладно уже, если ты – хозяин дома, не хочешь переселяться, но ты ведь в ответе за своих детей! Неужели условия для выращивания скота дороже жизни детей?

Алмазбек Атамбаев
«Если эти дети будут живы и здоровы, ведь и живность потом купят тебе. Станут предпринимателями. А может, кто-то из них стал бы президентом. Я обращаюсь к соотечественникам. Жизнь человека, тем более ребенка, намного дороже любого имущества, любого поголовья скота. Нельзя ставить никакое имущество выше жизни! Подумайте сами. Ведь решение о том, чтобы отказаться от переселения, принимали взрослые. Может быть, отец, мать, дедушка, бабушка, а умирают-то дети тоже. Они-то за что? Подумайте, пожалуйста, о детях. Любое имущество и богатство — дело наживное. Я тоже вырос в бедной семье. Родители ради нас не жалели ничего. Помню, когда я приехал по окончании учебы, мои отец и мама зарезали свою единственную овцу, чтобы провести түлөө, чтобы получить благословение людей», — сказал президент.

Он призвал соотечественников из этого страшного урока сделать выводы.

«К сожалению, бедствия и чрезвычайные ситуации происходят во всем мире. В Кыргызстане идут дожди, где-то в других странах выпало много снега, где-то страдают от наводнения. Это природные катаклизмы. Надо всегда думать о том, как не допустить беды. Обращаюсь ко всем соотечественникам, кто не хочет переселяться из опасных зон. Побойтесь Бога! Послушайтесь специалистов и примите необходимые меры!» — призвал Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50872/
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