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Общество

В Кыргызстане намерены объявить день траура

В Кыргызстане намерены объявить день траура. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Сегодня утром в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района сошел оползень объемом 1 миллион кубометров. По предварительным данным, он накрыл семь домов, в которых находились 24 человека.

Президент Алмазбек Атамбаев поручил министру чрезвычайных ситуаций КР Кубатбеку Боронову ежечасно докладывать о ходе поисково-спасательных работ на месте трагедии. По поручению главы государства в аппарате готовится указ об объявлении дня траура.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50866/
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