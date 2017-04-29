В Кыргызстане намерены объявить день траура. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Сегодня утром в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района сошел оползень объемом 1 миллион кубометров. По предварительным данным, он накрыл семь домов, в которых находились 24 человека.

Президент Алмазбек Атамбаев поручил министру чрезвычайных ситуаций КР Кубатбеку Боронову ежечасно докладывать о ходе поисково-спасательных работ на месте трагедии. По поручению главы государства в аппарате готовится указ об объявлении дня траура.