День города: Дубовый парк Бишкека (фоторепортаж)

В Дубовом парке у памятника Курманджан датке проходит фестиваль образования и спортивные показательные мероприятия.

Десятки шатров установили на территории зеленой зоны. Сотрудники центров детского творчества помогают всем желающим мастерить поделки из бумаги, войлока, волонтеры учат рисовать, писать иероглифы.

На сцене для маленьких зрителей организовали праздничный концерт. Рядом установлена юрта, где посетители могут ознакомиться с бытом кыргызского народа.

Желающие могут поиграть в шахматы, национальные игры, посостязаться в борьбе.

Как и обещали, к Дню города запустили фонтаны.

С работой фестиваля пришли ознакомиться мэр города и его команда.

Сотрудники милиции следят за общественным порядком и даже делают замечания тем, кто ходит по клумбам с распустившимися тюльпанами. Уже не раз на праздники горожане вытаптывали цветы.

Фестиваль продлится до 16.00.