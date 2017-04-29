Месяц без горячей воды. Что будут делать энергетики?

Специалисты ОАО «Бишкектеплосеть» рассказали ИА «24.kg», какие работы планируется провести в течение месяца, и почему их не проводят по районам.

Город Бишкек имеет один мощный источник тепла в системе централизованного теплоснабжения. Столичная ТЭЦ обеспечивает теплом потребителей, подключенных к тепловым сетям зимой и летом. Дублирующие, резервные источники тепла отсутствуют, поэтому ежегодная профилактика и ремонт крайне необходимы.

Ремонтные работы на головных участках магистральных выводов тепловых сетей с теплоцентрали можно производить только при их полном отключении и опорожнении.

К майскому ремонту производится заготовка необходимых материалов, привлекаются и концентрируются значительные силы ремонтного персонала как подрядных организаций, так и собственных.

В период полной остановки выполняются ремонтно-профилактические работы на магистральных тепловых сетях с диаметром трубопроводов от 300 до 1 тысячи миллиметров, перенабиваются сальниковые компенсаторы, меняются секционирующие задвижки. После чего проводятся гидравлические испытания.

Напомним, мэрия Бишкека все же решила перенести плановое отключение горячей воды на 10 дней. Профилактические работы пройдут с 22 мая по 22 июня.