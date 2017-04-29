14:25
+12
USD 67.50
EUR 73.58
RUB 1.18
Общество

Месяц без горячей воды. Что будут делать энергетики?

Специалисты ОАО «Бишкектеплосеть» рассказали ИА «24.kg», какие работы планируется провести в течение месяца, и почему их не проводят по районам.

Город Бишкек имеет один мощный источник тепла в системе централизованного теплоснабжения. Столичная ТЭЦ обеспечивает теплом потребителей, подключенных к тепловым сетям зимой и летом. Дублирующие, резервные источники тепла отсутствуют, поэтому ежегодная профилактика и ремонт крайне необходимы.

Ремонтные работы на головных участках магистральных выводов тепловых сетей с теплоцентрали можно производить только при их полном отключении и опорожнении.

К майскому ремонту производится заготовка необходимых материалов, привлекаются и концентрируются значительные силы ремонтного персонала как подрядных организаций, так и собственных.

В период полной остановки выполняются ремонтно-профилактические работы на магистральных тепловых сетях с диаметром трубопроводов от 300 до 1 тысячи миллиметров, перенабиваются сальниковые компенсаторы, меняются секционирующие задвижки. После чего проводятся гидравлические испытания.

Напомним, мэрия Бишкека все же решила перенести плановое отключение горячей воды на 10 дней. Профилактические работы пройдут с 22 мая по 22 июня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50859/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
В мэрии Бишкека определились с отключением горячей воды
Ремонт в Национальном госпитале Кыргызстана планируют завершить в июне 2017 года
Следует ли переносить дату отключения горячей воды в Бишкеке?
Депутаты не понимают, почему меняют план ремонта дороги Бишкек — Кара-Балта
Мэрия готова внести коррективы в проекты подземок Бишкека
За плохой ямочный ремонт в Кыргызстане уволили несколько дорожников
На ремонт подземки возле филармонии подали заявки 12 компаний
На ямочный ремонт дорог потратили более 3 миллионов сомов. Какие трассы сделали?
Дорога Бишкек — Кара-Балта. Миллионы сомов закатают в ямы
В Бишкеке участок улицы Уметалиева закроют для проезда
Популярные новости
Родственники обвиняемого в&nbsp;наезде на&nbsp;учеников оказывают давление на&nbsp;пострадавших Родственники обвиняемого в наезде на учеников оказывают давление на пострадавших
Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со&nbsp;смертельным исходом Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со смертельным исходом
Нариман Тюлеев не&nbsp;жалеет о&nbsp;потерянном имуществе Нариман Тюлеев не жалеет о потерянном имуществе
Доллар в&nbsp;Кыргызстане падает, но&nbsp;эксперты предлагают не&nbsp;радоваться Доллар в Кыргызстане падает, но эксперты предлагают не радоваться
Бизнес
Мобильный оператор О! снизил цену на&nbsp;флагманский тариф &laquo;Безлимит 4G + O!TV&raquo; Мобильный оператор О! снизил цену на флагманский тариф «Безлимит 4G + O!TV»
Добро пожаловать в&nbsp;Private Banking ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; Добро пожаловать в Private Banking ОАО «Росинбанк»
Beeline продолжает традиционную акцию &laquo;Помним!&raquo; Beeline продолжает традиционную акцию «Помним!»
Бакыт Торобаев в&nbsp;перспективе видит Бишкек по&nbsp;образу Сингапура Бакыт Торобаев в перспективе видит Бишкек по образу Сингапура