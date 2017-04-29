14:25
+12
USD 67.50
EUR 73.58
RUB 1.18
Общество

Жители Узгенского района, где сошел оползень, находятся в состоянии шока

Медики выехали в Узгенский район, где сегодня утром сошел оползень. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве здравоохранения.

По предварительным данным МЧС, под оползнем остались 24 человека. На месте работают 100 спасателей.

«Есть опасность, что сход оползня произойдет еще раз. Поэтому врачи оказывают помощь местному населению. Многие теряют сознание, у них состояние стресса, шока. Им сейчас оказывают психологическую помощь», — отметили в Минздраве.

На месте работают психиатры, травматологи, хирурги, врачи центров семейной медицины Мырза-Аке и Узгена.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50858/
просмотров: 534
Версия для печати
Материалы по теме
С 2003 года Глобальный фонд выделил Кыргызстану $125 миллионов
Ремонт в Национальном госпитале Кыргызстана планируют завершить в июне 2017 года
Студенты Медакадемии представят Кыргызстан на международной олимпиаде
Восемь таш-кумырцев отравились грибами, трое детей в реанимации
Положение о лицензировании частной медицины утвердили в Кыргызстане
Запретить клинические испытания на детях и беременных предлагает Минздрав
В Нацгоспитале Бишкека о возбужденном на них уголовном деле узнали из новостей
В парламенте предлагают прописать ответственность за отказ от прививок
Найдено тело одного из погибших под оползнем в Узгене
В Баткенской областной больнице открыли офтальмологическое отделение
Популярные новости
Родственники обвиняемого в&nbsp;наезде на&nbsp;учеников оказывают давление на&nbsp;пострадавших Родственники обвиняемого в наезде на учеников оказывают давление на пострадавших
Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со&nbsp;смертельным исходом Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со смертельным исходом
Нариман Тюлеев не&nbsp;жалеет о&nbsp;потерянном имуществе Нариман Тюлеев не жалеет о потерянном имуществе
Доллар в&nbsp;Кыргызстане падает, но&nbsp;эксперты предлагают не&nbsp;радоваться Доллар в Кыргызстане падает, но эксперты предлагают не радоваться
Бизнес
Мобильный оператор О! снизил цену на&nbsp;флагманский тариф &laquo;Безлимит 4G + O!TV&raquo; Мобильный оператор О! снизил цену на флагманский тариф «Безлимит 4G + O!TV»
Добро пожаловать в&nbsp;Private Banking ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; Добро пожаловать в Private Banking ОАО «Росинбанк»
Beeline продолжает традиционную акцию &laquo;Помним!&raquo; Beeline продолжает традиционную акцию «Помним!»
Бакыт Торобаев в&nbsp;перспективе видит Бишкек по&nbsp;образу Сингапура Бакыт Торобаев в перспективе видит Бишкек по образу Сингапура