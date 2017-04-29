Жители Узгенского района, где сошел оползень, находятся в состоянии шока

Медики выехали в Узгенский район, где сегодня утром сошел оползень. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве здравоохранения.

По предварительным данным МЧС, под оползнем остались 24 человека. На месте работают 100 спасателей.

«Есть опасность, что сход оползня произойдет еще раз. Поэтому врачи оказывают помощь местному населению. Многие теряют сознание, у них состояние стресса, шока. Им сейчас оказывают психологическую помощь», — отметили в Минздраве.

На месте работают психиатры, травматологи, хирурги, врачи центров семейной медицины Мырза-Аке и Узгена.