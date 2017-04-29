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Общество

Коллектив из Кыргызстана стал лауреатом международного фестиваля в России

Танцевальный коллектив из Кыргызстана «Жаш Канат» стал лауреатом Международного фестиваля юношеского музыкального творчества «Земля — наш общий дом», проходившего в Екатеринбурге (Россия). Об этом сообщило издание «Вечерний Екатеринбург».

Фото Свердловской государственной детской филармонии. Награда кыргызского коллектива

По их данным, фестиваль собрал лучшие детские коллективы из 15 стран мира: Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана и Беларуси, хоровые коллективы из Грузии, Болгарии, Румынии, Индии, оркестры узбекских, китайских, русских народных инструментов, таджикских дойристов, сербских скрипачей, австрийский вокально-инструментальный ансамбль и другие коллективы. Оценивало лучшие коллективы жюри во главе с народной артисткой России Илзе Лиепа.

Свердловская государственная детская филармония принимает масштабный фестиваль уже на протяжении 32 лет.

Детский хореографический ансамбль «Жаш Канат» создан в 2012 году по инициативе отличника культуры КР Каната Фаткулина Серкалиевича и ОО «Дети солнца» на базе хореографического отделения Детской школы искусств № 6.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50833/
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