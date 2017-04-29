Погода в Кыргызстане на 30 апреля: дожди с грозами

В Кыргызстане временами дожди, грозы, в горных районах снег. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный, 4–9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +3, днем +13 градусов.

День увеличится до 14 часов 2 минут.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +4, днем до +18 градусов.

В Нарынской области температура до +1 градуса ночью и +13 днем.

В Иссык-Кульской области ночью ожидается +1, днем до +12 градусов.

В Таласской области температура воздуха ночью +1, днем +14 градусов.