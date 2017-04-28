Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления:

— об утверждении Инструкции о порядке приема документов, оформления, изготовления (персонификации), учета, выдачи и уничтожения идентификационной карты — паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта) и общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2006 года;

— о национальных паспортах граждан Кыргызской Республики;

— об идентификационной карте — паспорте гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта);

— о внесении изменений и дополнения в постановление «О совершенствовании управления государственными предприятиями».

Сообщает пресс-служба президента КР: Подписаны законы:

— об охране и защите от семейного насилия; Подробнее

— о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам охраны и защиты от семейного насилия».

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