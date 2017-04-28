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Общество

На форум в Астане собрались ветераны ВОВ из всех бывших советских республик

На форум в Астане (Казахстан) собрались все ветераны Великой Отечественной войны из бывших советских республик. Об этом сообщил один из участников форума от Кыргызстана Константин Конкин.

По его данным, в форуме под названием «Великая Победа, добытая единством: мужество фронта — стойкость тыла», который прошел сегодня в столице Казахстана, приняли участие делегации из 15 бывших союзных республик. От Кыргызстана принял участие ветеран Юрий Крупин.

«Великая Отечественная война принесла удивительный и феноменальный результат. Общая беда сделала наши народы братскими. Сегодня мир переживает нелегкие времена. Мы стоим на грани большой войны. Каждый из нас должен это осознавать. Цена любой политической ошибки, которая подрывает нашу сплоченность, будет неизмеримо большая», — цитирует слова казахского поэта Олжаса Сулейменова активист.

По итогам форума будет принята резолюция, где отразят результаты работы участников по усилению интеграционных процессов, а также конкретные решения с целью недопущения отдельных попыток искажения исторических фактов о героическом подвиге советского народа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50825/
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