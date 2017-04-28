В Бишкеке прошел закрытый показ комедии «Все только начинается»

27 апреля в Бишкеке состоялась премьера приключенческой комедии с Жаном Воиновым и Айымой Айылчиевой в главных ролях. Корреспондент ИА «24.kg» побывал на закрытом показе, побеседовал с главными героями и узнал мнение о фильме приглашенной на показ звезды — мамы актера и танцора Жана Воинова — Ассоль Молдокматовой.

Фото ИА «24.kg». Жан Воинов, Ассоль Молдокматова, Айыма Аыйлчиева

В 17.30 у кинотеатра собралось несколько человек, получивших приглашение на закрытый показ фильма. Гостей встречали двое «итальянских» полицейских и парящие в воздухе монахи. А организаторы сновали туда-сюда, как челноки в промышленной швейной машине, пытаясь проверить готовность оборудования и подготовить все к приезду «звездных» гостей.

К 18.00 на площадке перед кинотеатром было уже не протолкнуться. Модная молодежь Кыргызстана делала селфи у фотозоны и вела прямые трансляции в Instagram. Буквально через несколько минут объявили о фуршете, и все отправились перекусить, чтобы потом с новыми силами бежать фотографироваться с главными звездами фильма.

Известная кыргызстанская певица Айыма Айылчиева, сыгравшая роль бойкой девчушки, отправившейся в Испанию на поиски своего отца, призналась, что для нее это был первый опыт в кино.

«Мне кажется, у нас получился отличный, добрый фильм. Да, было много сложностей — мы же не актеры, но мы поддерживали друг друга, поэтому я рада, что в съемках были задействованы наши общие друзья. Думаю, при работе с незнакомыми людьми нам было бы сложнее раскрыться и раскрыть своих персонажей», — поделилась своими впечатлениями Айыма.

По ее словам, во время съемок было все: слезы, радость и обиды. «Но мы справились со всеми трудностями и сняли действительно хороший развлекательный фильм. Надеемся, нашим зрителям он тоже понравится», — добавила она.

Фото ИА «24.kg»

Конечно, мимо премьеры не могла пройти мама Жана Воинова, светская львица АссольМолдокматова. Она отметила, что к созданию комедии не имела отношения, и пришла на премьеру, чтобы поддержать Жана. Молдокматова искренне уверена, что на небосклоне кыргызского кино зажглась новая пара звезд.

Настал час «икс» — гостей пригласили в зал для просмотра фильма. К сожалению, тут не обошлось без свойственной Кыргызстану неорганизованности, некоторые люди не могли сесть на места, указанные в билетах, потому что на них уже сидели другие. К слову, мы тоже были слегка удивлены, увидев на своих местах абсолютно незнакомых людей. Но сейчас не об этом.

Подробно рассказывать особенности сюжета мы не будем, дабы не испортить впечатление от фильма, да и будем откровенны, никто не любит спойлеры.

Фото ИА «24.kg»

Комедия получилась действительно очень милой и доброй. На нее можно сходить всей семьей и посмеяться над незамысловатыми, но добрыми шутками. И хоть игра актеров не на высоте, и, будем откровенны, до «Оскара» им далеко, невольно радуешься, что сняли фильм совсем молодые ребята (практически дети) из Кыргызстана.

Фильм на сто процентов заслуживает внимания зрителей. И, если вы не знаете, чем заняться во время традиционных майских выходных, то наш вам совет: берите друзей и бегите смотреть фильм «Все только начинается».