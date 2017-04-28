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Общество

Алмамбет Шыкмаматов назвал требование Генпрокуратуры беспределом

«Незаконно требовать подписку о невыезде по гражданскому иску», — заявил ИА «24.kg» депутат Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов.

Так он прокомментировал очередной иск о защите чести и достоинства президента в отношении журналиста Нарына Айыпа, главного редактора «Zanoza.kg» Дины Масловой, самого издания и директора Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой.

Отметим, с четверых ответчиков ГП требует взыскать по 3 миллиона сомов. У Дины Масловой, Нарына Айыпа и Чолпон Джакуповой взяли подписку о невыезде.

По словам депутата, запрет на передвижение граждан может применяться только в отношении фигурантов уголовного дела. «И только в том случае, если есть опасение, что подследственный сбежит от органов. Здесь же сугубо гражданский иск. Причем здесь подписка о невыезде, взятая с ответчиков, я не понимаю», — добавил Алмамбет Шыкмаматов.

Отметим, Нарын Айып, Дина Маслова и Чолпон Джакупова в суде оспорят данное представление Генпрокуратуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50821/
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