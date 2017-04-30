Афиша на неделю: 1–5 мая

1 мая. Кинопоказ «Унесенные призраками»

Сюжет фильма повествует о 10-летней Тихиро Огино, которая переезжает в новый дом. Но выходит так, что она попадает в другой мир, населенный призраками и монстрами.

Концерт-холл «Тунгуч», 20.00.





2—5 апреля. Экскурсия для детей в закулисье театра

Приглашаем детей в мир театральных тайн и секретов, за сцену, куда не ступает нога простого зрителя, туда, где даже взрослый почувствует себя любопытным ребенком, которому дали ключ от потайной комнаты с надписью «Посторонним вход воспрещен».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 10.00.

3 мая. Открытие выставки «Мы помним вас!»

Выставка посвящена 72-й годовщине Победы. Представлены фотодокументы ветеранов Великой Отечественной войны М.Усупова, Б.Шорукова, М.Бекташова, С.Мамбеткожоева и других.

Дом-музей М. В. Фрунзе, 10.00.

3 мая. Концерт Чуйского камерного оркестра

В программе концерта произведения Карла Нильсена, Отторино Респиги, Эдварда Элгара, Астора Пьяццоллы, Альдемаро Ромеро и других композиторов.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.

3 мая. Вечер сальсы

Встречи рассчитаны на всех, вне зависимости от умения и желания танцевать.

Бар@191, 20.00.

3 мая. Спектакль «Дракон» (фантасмагория)

За основу взят сказочный сюжет народов Юго-Восточной Азии о драконе, которого нельзя победить, потому что победитель сам обращается в дракона, и только юноша с чистыми помыслами может убить чудовище.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 11.00.

4 мая. Спектакль «Манасчи»

Спектакль поставлен по эпосу «Манас» в версии Жусупа Мамая. Образ жизни, обычаи, религиозные и медицинские познания кыргызов и их международные отношения нашли выражение в эпопее.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 17.00.

4 мая. Концерт пианиста Станислава Серебрянникова (Россия)

В первой части концерта прозвучат шедевры классической музыки, такие как «Соната № 14» Бетховена, «Мефисто-вальс № 1» Листа, сюита из балета П.Чайковского «Щелкунчик» и другие. Во второй части будут исполнены современные джазовые композиции и импровизации А.Розенблата и Н.Капустина.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 18.30.

4 мая. Кинопремьеры

«Стражи Галактики-2» (фантастика, боевик). Все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий Енот. Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

«Welcome to Kyrgyzstan» (приключенческая комедия). Владелец крупной компании в Нью-Йорке, чтобы избавиться от будущего нежелательного зятя, покупает ему турпутевку и отправляет его в далекий Кыргызстан. Дабы удостовериться, что он оттуда никогда не вернется, посылает за ним профессионального киллера. Ничего не подозревающему Александру предстоит провести отдых в красивом уголке планеты, но с опаской для жизни и здоровья.

«Бизнес по-казахски» (комедия). У главного героя — Жомарта — начинается черная полоса в жизни. Гостиничный бизнес, который перешел к нему по наследству от отца, терпит убытки, и чтобы спасти бизнес, он обращается за помощью к своим родственникам.

5 мая. Пятничные студенческие встречи

Вас ждут знакомства и теплая атмосфера общения.

Академический центр «Камкордук» (улица Ташкентская, 62), 16.00–18.00.