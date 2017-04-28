В селе Джаны-Джер пятиклассница пыталась повеситься

В селе Джаны-Джер Сокулукского района Чуйской области 23 апреля пыталась повеситься пятиклассница. Причины поступка выясняют. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве образования и науки.

По их словам, девочка — старшая дочь в малообеспеченной семье. Кроме нее еще четверо детей. Мать сидит дома, отчим перебивается непостоянными заработками. Живут на съемной квартире. В воскресенье вечером девочка пыталась повеситься.

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По словам директора школы, в классе у девочки есть подружки, несмотря на то, что семья часто переезжает. Она хорошо учится.

«После инцидента провели родительское собрание, на котором администрация школы попросила создать девочке психологический комфорт после возвращения. Вернуться в школу хочет и сама школьница. Также проведена работа с ее родителями. Сейчас руководство школы ищет средства для того, чтобы оплатить консультации психолога для ребенка», — проинформировали в ведомстве.