Темир Сариев отдал дань памяти Турдакуну Усубалиеву

Реализация проекта «Зеленый Кыргызстан», инициированного экс-премьер-министром Кыргызстана Темиром Сариевым, продолжилась в Нарынской области.

В селе Кочкор вместе с местными жителями Темир Сариев посадил деревья. Как отметила его пресс-служба, красивые тянь-шаньские ели появились и возле дома, где родился и жил Турдакун Усубалиев, имя которого символизирует целую эпоху.

Фото пресс-службы. Темир Сариев в Нарынской области

«С большим уважением отношусь к Турдакуну Усубалиеву и его деятельности на посту руководителя республики в советское время. Вижу, что люди хорошо воспринимают нашу инициативу по озеленению страны, хотят общаться и задают много вопросов по социально-политическим и экономическим вопросам», — отметил Темир Сариев.

В Нарыне Темир Сариев посетил Университет Центральной Азии Ага Хана. Он отметил, что образование — фундамент, на котором стоит любой народ.

«Работая премьер-министром, Темир Сариев несколько раз посещал этот вуз, наблюдал за ходом строительства, общался с профессорско-преподавательским составом и студентами», — напомнили в пресс-службе.

«УЦА — хорошая инициатива, дающая условия для того, чтобы студент получил знания и стал конкурентоспособным специалистом», — подчеркнул Темир Сариев.

Он осмотрел студенческий кампус, ознакомился с жизнью университета и пожелал всем студентам, преподавателям успехов и воплощения планов в жизнь.

В Нарыне Темир Сариев провел встречу с жителями города.

Работая в правительстве, он выделил из госбюджета 47 миллионов сомов на строительство школы искусств имени Ж.Шералиева. Теперь здесь обучаются музыке и искусству более ста детей.

Затем Темир Сариев побывал в городе Ат-Башы, где вместе с активистами посадил деревья на территории детского сада.

«Люди хорошо восприняли нашу инициативу «Зеленый Кыргызстан». Они также, пользуясь случаем, задавали очень много вопросов, которые касались тарифов на электроэнергию, пенсий, пособий и других аспектов социальных проблем. Как отметили атбашынцы, для них важно понимать, куда движется страна, каково главное направление», — отметили в штабе Темира Сариева.

Фото пресс-службы. Темир Сариев в Нарынской области

Экс-глава правительства посетил местность Чеч-Добо в Ат-Башинском районе. У кыргызов она считается сакральной. На этом месте проводились курултаи, решались важные для народов вопросы и принимались судьбоносные решения.