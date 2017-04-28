Талибы анонсировали «весеннее наступление» в Афганистане

Движение «Талибан» объявило о начале «весеннего наступления», основной целью которого радикальное движение назвало иностранные силы, базирующиеся в Афганистане. Об этом сообщило агентство «Франс Пресс».

«Основной целью станут иностранные силы, их военная инфраструктура и разведка, а также их местные наемники», — цитирует агентство заявление движения.

США в 2001 году начали военную операцию против боевиков движения «Талибан» в Афганистане. В настоящее время в стране находится около 8,4 тысячи американских военнослужащих, которые в основном помогают местным силам безопасности в борьбе с талибами и боевиками группировки «Исламское государство».