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Общество

ГСИН Кыргызстана переходит на усиленный вариант несения службы

Государственная служба исполнения наказаний Кыргызстана 1 мая переходит на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщила ее пресс-служба.

По ее данным, усиление вводится в целях обеспечения общественной безопасности, соблюдения законности, недопущения чрезвычайных происшествий и поддержания стабильной оперативной обстановки в подразделениях ГСИН в период подготовки и проведения майских праздников.

Как отмечается, особое внимание в этот период обращается на усиление пропускного режима на контрольно-пропускных пунктах в учреждениях ГСИН.

Усиленный режим несения службы продлится до 10 мая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50772/
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