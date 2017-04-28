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Общество

День города в Бишкеке будут отмечать, несмотря на погоду

Официальные мероприятия, запланированные к Дню города в Бишкеке, остаются в силе, несмотря на погоду. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Бишкек отметит свое 139-летие завтра, 29 апреля. В этот день на Старой площади с 11.00 до 14.00 пройдут театрализованное представление, праздничный концерт, выставка-ярмарка, демонстрация мод, показательные выступления спортсменов. В это же время в Дубовом парке, в сквере у памятника Курманджан датке состоятся фестиваль образования, а также спортивные показательные мероприятия.

Информационный сервис 2ГИС совместно с мэрией подготовил карту мероприятий. О местах проведения, программе и времени начала можно найти информацию в онлайн-версии 2ГИС в Бишкеке. Нужно нажать на кнопку «Слои» в правом верхнем углу карты и выбрать «День города».

Отметим, Кыргызгидромет распространил штормовое предупреждение. С 28 апреля по 1 мая в республике ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в горных районах снег, местами осадки сильные. В столице завтра днем +13…+15 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50759/
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