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Общество

МИД Кыргызстана не комментирует розыск заказчика теракта в Петербурге

МИД Кыргызстана не комментирует розыск гражданина КР, являющегося, по версии следствия, заказчиком теракта в Петербурге. Как заявили ИА «24.kg» в ведомстве, вся информация является секретной, и пока идет следствие, никаких материалов журналистам предоставлять не будут.

Ранее отмечалось, что ФСБ России установила личность заказчика теракта. Им называют гражданина Кыргызстана Сирожиддина Мухтарова по прозвищу Абу Салах аль-Узбеки.

Соседи Мухтарова, проживающие в селе Кашгар-Кыштак Ошской области, заявили ИА «24.kg»,что не помнят такую семью.

Но известно, что из родственников Мухтарова в регионе до сих пор проживает его дядя Али, все остальные покинули Кыргызстан пять лет назад. Дядя сейчас находится в России, но гражданство он не менял.

В досье Сирожиддина Мухтарова на сайте Интерпола сказано, что он гражданин Кыргызстана и подозревается в терактах, финансировании терроризма, подделке документов, незаконном пересечении границы и организации преступного сообщества.

Его разыскивают через Интерпол за организацию атаки смертника на китайское посольство в Бишкеке.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. По версии следствия, исполнителем теракта был уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов. В теракте погибли 16 человек, в том числе террорист. Около 50 человек пострадали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50746/
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