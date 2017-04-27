Выселенные из общежития цирка в Бишкеке грозят митингом

Выселенные из общежития Государственного цирка в Бишкеке грозятся выйти на митинг. Об этом ИА «24.kg» сообщила одна из бывших жительниц Нургуль Сулайманова.

«Нас выселили незаконно. Были нарушены все наши права со стороны судебных исполнителей. Они должны были нам дать время, хотя бы пару месяцев» — заявила она.

Напомним, 21 апреля в Бишкеке из общежития Государственного цирка выселили людей. Судебные приставы предъявили руководству учреждения соответствующее постановление суда. По нему 30 из 56 семей должны покинуть общежитие, так как проживают там незаконно.

По словам Нургуль Сулаймановой, «мы направили письмо в Бишкекскую мэрию о том, что хотим выйти на митинг, чтобы защитить свои права, а власти нас услышали». «На митинг планируем выйти завтра либо послезавтра», — сказала она.