Кыргызстанец, раненный при нападении на ФСБ в Хабаровске, остается в реанимации

Гражданин Кыргызстана, пострадавший при нападении на приемную управления ФСБ по Хабаровскому краю, пока останется под наблюдением врачей в реанимации, хотя сам он считает, что ему уже стало лучше. Об этом РИА «Новости» сообщил главврач первой краевой клинической больницы Сергей Пудовиков.

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«Пациент пока находится в реанимации, ему проводится интенсивная терапия. По его мнению, объективно ему стало лучше, но врачи считают, что он пока требует наблюдения докторов», — рассказал Сергей Пудовиков.

Ранее сообщалось, что в выходные пострадавшему сделали две операции. Во вторник медики сообщили о стабилизации состояния пациента и о том, что консилиум врачей в скором времени примет решение о его переводе в палату.

Нападение на приемную регионального управления ФСБ произошло 21 апреля. Погибли два человека — сотрудник спецслужбы и посетитель. Еще один человек — гражданин Кыргызстана — получил ранение. Как сообщили в ФСБ, нападавшего уничтожили. Тело погибшего посетителя отправили на его родину — в Узбекистан. Погибшего офицера похоронили в его родном городе — Петропавловске-Камчатском.