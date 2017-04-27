В Узбекистане отменили шествие «Бессмертного полка»

Власти Узбекистана отменили шествие «Бессмертного полка» 9 мая 2017 года. Об этом сообщила «Фергана.ру» со ссылкой на официальный сайт движения.
«Шествие «Бессмертного полка» не состоится по причине сложившейся во всем мире сложной политической обстановки. Мы считаем, что это является правильным решением наших властей, поскольку нам не нужен второй Питер. Просим вас с пониманием отнестись к данной новости», — говорится в сообщении.
9 мая 2015 года, несмотря на отказ властей в проведении мероприятия, в Ташкенте у мемориального комплекса «Братские могилы» впервые состоялась акция «Бессмертный полк». Кроме того, более 300 автолюбителей приняли участие в автопробеге «Помню и горжусь» 9 мая в узбекской столице.
Тем временем в других странах Центральная Азия активно готовятся к шествиям «Бессмертного полка» 9 мая. Они пройдут в Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане.
«Бессмертный полк» — международная общественная акция, которая проводится с 2012 года в бывших союзных республиках и странах дальнего зарубежья. Люди выходят на шествие с портретами родных и близких, участвовавших во Второй мировой войне.