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Общество

В Узбекистане отменили шествие «Бессмертного полка»

Власти Узбекистана отменили шествие «Бессмертного полка» 9 мая 2017 года. Об этом сообщила «Фергана.ру» со ссылкой на официальный сайт движения.

«Шествие «Бессмертного полка» не состоится по причине сложившейся во всем мире сложной политической обстановки. Мы считаем, что это является правильным решением наших властей, поскольку нам не нужен второй Питер. Просим вас с пониманием отнестись к данной новости», — говорится в сообщении.

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В то же время движение планирует провести стационарную выставку, формат которой согласовывается с объединением VETERAN, и поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, которых только в Ташкенте проживает более 400 человек.

9 мая 2015 года, несмотря на отказ властей в проведении мероприятия, в Ташкенте у мемориального комплекса «Братские могилы» впервые состоялась акция «Бессмертный полк». Кроме того, более 300 автолюбителей приняли участие в автопробеге «Помню и горжусь» 9 мая в узбекской столице.

Тем временем в других странах Центральная Азия активно готовятся к шествиям «Бессмертного полка» 9 мая. Они пройдут в Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане.

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В Туркменистане акция «Бессмертный полк» проводится с 2015 года в одном только учебном заведении — туркмено-российской школе имени Пушкина, которую курирует Посольство России в Ашхабаде. В 2016 году ученики, педагогический состав и родители учащихся прошли с портретами участников войны вокруг школы. Будет ли проведено подобное мероприятие в этом году, не сообщается.

«Бессмертный полк» — международная общественная акция, которая проводится с 2012 года в бывших союзных республиках и странах дальнего зарубежья. Люди выходят на шествие с портретами родных и близких, участвовавших во Второй мировой войне.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50722/
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