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Общество

ГУВД Бишкека предоставит охрану родственникам пострадавших в ДТП школьников

Расследование уголовного дела по факту наезда на школьников находится на личном контроле руководства Министерства внутренних дел, а ГУВД Бишкека предоставит родственникам мальчиков охрану. Об этом сообщили в ведомстве.

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По их данным, выделение охраны вызвано появившейся в СМИ информацией о том, что родственники обвиняемого в ДТП, где пострадали два ученика средней школы, оказывают моральное давление на их родных.

Родственники школьников обратились также в правоохранительные органы и заявили, что на них оказывается давление, семья обвиняемого предлагает деньги и угрожает.

В МВД подчеркнули, что расследование будет проходить объективно, виновник аварии понесет наказание и не уйдет от ответственности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50719/
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