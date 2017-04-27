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Общество

Боевики ИГИЛ перемещаются из Сирии и Ирака в Афганистан, угрожая странам ОДКБ

«Сегодня в Афганистан устремился поток недобитых в Сирии и Ираке боевиков ИГИЛ, которые со временем могут превратить эту страну в плацдарм для экспансии на территорию стран ОДКБ», — заявил исполняющий обязанности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков на Международной конференции по безопасности в Москве, передает «Интерфакс».

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По его словам, ситуация в Афганистане ухудшилась. «Продолжающееся противостояние различных религиозных группировок, действия талибов, возрастающий наркотрафик стали лишь частью угроз, исходящих с территории этой соседней с ОДКБ страны», — отметил Валерий Семериков.

Накануне на конференции начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что к началу 2015 года в рядах ИГИЛ и других террористических формирований на территории Сирии находилось около 4,5 тысячи граждан России и других стран СНГ.

В состав Организации Договора о коллективной безопасности входят Россия, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Таджикистан и Армения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50709/
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