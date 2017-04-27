Впервые в свободной продаже появилась уникальная корейская килограммовая золотая монета — «Золотой Путин», выпущенная Центральным банком КНДР. Об этом пишет Life.
Как отмечается, монета появилась на «Авито» по цене пять миллионов рублей. Она вышла в 2004 году в честь встречи в 2002 году президента России Владимира Путина и председателя Государственного комитета обороны КНДР Ким Чен Ира.
Как указывали местные корейские СМИ, весь тираж монет (десять штук) купил тогда один коллекционер из России, имя которого не называлось. Однако в открытую продажу эти монеты до сих пор не поступали.
Как отмечается в объявлении, в продажу поступила монета № 8 из этого тиража.
«Всего выпущено десять штук таких монет, — рассказал владелец монеты Александр. — Две из них у моего товарища, который собирает монеты с портретами президентов и царей, одна у меня, остальные в частных коллекциях. Ну, наверное, одна или две есть у самого Владимира Путина. В свое время я ее купил непосредственно у Корейского национального банка. Просто я собираю другую тему — фауну в драгметаллах, — и у меня есть предложение купить килограммовую монету Канадского монетного двора с очень красивым волком, поэтому я решил эту монету продать».