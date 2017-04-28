Афиша на выходные: 29—30 апреля

Театры

29 апреля. Комедия «Сколько стоит любовь»

Какова цена, которую готовы заплатить за свою любовь герои? Судьба предлагает свою цену за любовь — лакмусовую бумажку стоимостью 6 миллионов для проверки истинности чувств. Так сколько стоит любовь? Ровно столько, сколько вы готовы заплатить.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.

29 апреля. Водевиль «Пятьдесят оттенков Чехова»

Спектакль объединяет три небольших произведения Чехова — «Юбилей», «Медведь» и «Предложение». Каждое из них перенесено в определенную эпоху, в том числе и в наши дни, отражая не утратившие своей актуальности трагикомические аспекты жизни человека. Зрителя ждет музыкальная комедия с танцами, авторской музыкой и живыми песнями.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.

29 апреля. Опера «Севильский цирюльник»

«Севильский цирюльник» создан по сюжету одноименной комедии — первой части известной трилогии французского драматурга П.Бомарше. В образе главного героя, ловкого и умного Фигаро, воплощены черты представителя третьего сословия — жизненная энергия, оптимизм и предприимчивость.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

30 апреля. Откровенный диалог «Я стою у ресторана: замуж — поздно, сдохнуть — рано»

Это история двух женщин, которые всю жизнь прожили, не задумываясь о том, кто они. Их многое объединяет, они обе любили Его. Страдали, прощали, ненавидели, плакали и смеялись. Но наступил в жизни момент, когда замуж поздно, а сдохнуть вроде еще рано. Кто в этом виноват? Неужели только Он?

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.

30 апреля. Балет в двух действиях «Дон Кихот»

Людвиг Минкус — один из самых популярных балетных композиторов ХIХ века. Его музыка удобна для танца, мелодична. Он долгие годы жил в России, где в 1877 году и написал балет «Дон Кихот», премьера которого прошла на сцене Большого театра в Москве.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Концерты, выступления

29—30 апреля. Гастроли «Цирка Никулина»

В программе дрессировщик морских котиков, гимнасты, акробаты, дрессировщики, воздушная гимнастка, невероятно смешной клоун и многое другое.

Кыргызский государственный цирк, 16.00.

29 апреля. СТИХийная встреча

То есть встреча со стихами и людьми, которые эти самые стихи пишут, читают и любят поэзию. Печеньки и чай прилагаются. Вход бесплатный, но регистрация обязательна.

Ololohaus, 17.00.

29 апреля. Творческий вечер Каныкей

Ее творчество вызывает огромный интерес и резонанс среди отечественных и зарубежных ценителей музыки. Места ограничены.

Кафе «Сере», 21.00.

30 апреля. Сольный концерт Ильяза Андаша

Лучшие песни о любви кыргызстанцам подарит молодой и талантливый певец Ильяс Андаш. Вас ждет живой звук.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.00.

30 апреля. Международный день джаза: джейм-сейшн

Собирается городской джейм из самых маститых джазовых музыкантов города. Впервые в истории клуба вечеринку делают сами музыканты, сами организуют, сами играют, сами кайфуют и все потому, что ребята по настоящему любят джаз.

Арт-кафе Studio247, 20.00.

30 апреля. Концерт группы «Город 312»

Группа в представлении не нуждается. «Горожане» исполнят и любимые хиты, и новые песни.

Клуб Promzona, 18.00.

Для детей

29 апреля. Встреча в клубе игры го

Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием. Не упустите прекрасный шанс открыть для детей и себя увлекательный мир го. А если вы уже опытный игрок, у вас появится достойный соперник. Подробнее

Кыргызско-японский центр, 13.00.

29, 30 апреля. Экскурсия для детей в закулисье театра

Приглашаем детей в мир театральных тайн и секретов, за сцену, куда не ступает нога простого зрителя, туда, где даже взрослый почувствует себя любопытным ребенком, которому дали ключ от потайной комнаты с надписью «Посторонним вход воспрещен».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 10.00.

29 апреля. Занятие по актерскому мастерству

Занятие проведет заслуженная актриса КР Галина Кетова. Записывайтесь заранее (0705545619).

Школа английского языка Excellent English, 10.00, 11.00.

30 апреля. Сказка «Теремок»

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники: лиса, волк, и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все жители теремка.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

30 апреля. Спектакли «Здравствуйте» и «Тайбас»

«Здравствуйте» — интерактивное представление о вежливости.

«Тайбас» — история о собаке, которую боялся даже волк.

Государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00 и 12.00.

30 апреля. Сказкотерапия для детей и взрослых

Вы и ваш ребенок сможете понять мысли и чувства друг друга, спрятанные глубоко внутри, а также стать ближе друг к другу через увлекательные совместные задания. Рисуем, играем, открываем новое и прекрасное. Результат занятий — обучение творческому мышлению, интуитивному рисованию и творческому взаимодействию в группах. Для детей любого возраста. Запись по телефону 0555808083.

Ololohaus, 13.00.

Выставки, ярмарки, акции

29 апреля. Пятый фестиваль образования

В течение двух дней для горожан и гостей столицы будет организован масштабный фестиваль в формате общегородского праздника: мастер-классы, лекции, конкурсы и игры, выставки, концерты.

Дубовый парк, программа.

28 апреля — 1 мая. Ярмарка «Сделано в Кыргызстане»

Будут представлены работы ремесленников, продукты питания, кондитерские товары, текстиль, цветы, одежда и обувь, а также промышленные и потребительские товары и многое другое. Подробнее

ТЦ «АЮ GrandComfort».

30 апреля. Ярмарка мастеров

Ярмарка мастеров — это площадка хендмейда, на которой вы можете обмениваться знаниями, эмоциями и разными идеями. Для всех, кто любит вдохновлять и вдохновляться.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 11.00–20.00.

Мастер-классы, семинары

29 апреля. Мастер-класс «Рисуем акрилом»

Мастер-класс проведет Адилет Давлетов. Запись по телефону 0550151040.

Студия живописи и творчества Art_terapy.kg, 12.00.

29 апреля. Мастер-класс по ораторскому искусству

Ждем вас на очередной встрече клуба ораторского мастерства «Акын» для тренировки. Принять участие могут как люди с опытом публичных выступлений, так и начинающие ораторы.

Кафе «312», 14.00.

30 апреля. Творческий мастер класс Drink&Draw

Заслуженный художник Айдар Касымбеков поможет вам создать свой шедевр.

Ресторан Bellagio, 16.00.

30 апреля. Встреча книжного дискуссионного клуба

Приглашаются желающие в клуб, где обсуждаются книги о личностном, интеллектуальном, саморазвитии. Участники собирается по воскресеньям в 12.00. Вопросы по телефонам: 0700800750, 0703800750 (Whatsapp).

30 апреля. Тренинг по актерскому мастерству

Вы узнаете основы актерского мастерства и ораторского искусства. Опытные тренеры помогут вам раскрепоститься, повысить свою самооценку и получить заряд бодрости. Для начинающих актеров это уникальная возможность получить различные профессиональные консультации.

Этно-комплекс «Кыргыз айылы», 7.00–18.00.