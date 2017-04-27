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Общество

В отношении руководства рынка «Дыйкан» возбудили уголовное дело

В отношении руководства рынка «Дыйкан» возбудили уголовное дело. Об этом на пресс-конференции сказал заместитель директора рынка Талип Ташибаев.

По его словам, уголовное дело возбуждено 1 марта на основании заявления мэрии о финансовых нарушениях на рынке.

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«Мы обратились в прокуратуру, потому что считаем, что это уголовное дело возбуждено незаконно и без основания. У нас договор аренды с ГП «Кыргыз темир жолу», поэтому по данному вопросу нужно обращаться к арендодателю», — сказал Талип Ташибаев.

По его словам, администрация Ленинского района обвинила их в том, что сам договор аренды между Железной дорогой и рынком является незаконным.

«В свое время руководство ГП «Кыргыз темир жолу» обратилось к правительству по данному вопросу, и тогдашний премьер-министр Темир Сариев дал поручение Министерству экономики и Минюсту изучить вопрос сдачи земельного участка в аренду. В итоге эти ведомства дали ответ, что не против, после чего ГП обратилось к мэрии, и та подписала договор», — сказал он.

По словам Талипа Ташибаева, за аренду земли рынок выплатил «Кыргыз темир жолу» 41 миллион 560 тысяч сомов, при этом налоговые платежи рынка составили 4 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50686/
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