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Общество

«Агитбригада»: Все люди живут на одной планете и являются земляками

«То боевое братство, которое объединяло наших предков в годы Великой Отечественной войны, должно служить примером нынешнему поколению, чтобы не было деления ни по религиозным убеждениям, ни по национальному признаку», — сказал на пресс-конференции в ИА «24.kg» певец, лауреат международных конкурсов и участник «Агитбригады» Марат Ибраев.

По словам Марата Ибраева, все мы живем на одной планете и являемся земляками, поэтому должны хранить этот хрупкий мир.

«В 2013 году мы вместе с детьми и танцевальным ансамблем из села Тамга и другими активистами прошли по пути 385-й дивизии — от Подольска. И закончили его в самой западной точке России — в бывшем Кенигсберге, а ныне Калининграде. Мы показали детям места, где сражались их предки, рассказали историю Великой Отечественной войны, прочитали молитву, посетили мемориалы. Последним был Мемориал-2000. Только представьте: две тысячи солдат лежат в одной братской могиле!» — сказал Марат Ибраев.

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Он напомнил, что в белорусском городе Витебске есть улица, которая носит имя кыргызского джигита Джумаша Асаналиева.

«Когда мы были там, мы прочувствовали отношение белорусов к нашему земляку. Они называют его «наш Джумаш». И мы поняли, что наше патриотическое движение не станет разовой акцией, а будет развиваться, шириться и проводиться на постоянной основе», — сказал Марат Ибраев.

Он добавил, что вахта памяти в 2017 году будет еще масштабнее.

«Октябрьский район города Минска готовится к встрече, а бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане Виктор Денисенко примет участие в митинге-реквиеме», — рассказал Марат Ибраев.

Напомним, старт первого этапа пробега дан 14 мая 2016 года в Караколе, на родине Героя Советского Союза Джумаша Асаналиева. Во время второго этапа 22 июня (75-летие начала ВОВ) агитбригадовцы приняли участие в митинге-реквиеме в Витебской области Беларуси, у места гибели и захоронения нашего земляка. Тогда небольшой творческий коллектив состоял из заслуженных артистов КР Эрниса Асаналиева, Элнуры Самарбековой, Марата Ибраимова и школьницы-землячки героя.

От места гибели Джумаша Асаналиева в Витебской области под флагом Кыргызстана они дошли до Берлина, исполнив свой долг перед предками.

По пути следования они покорили сердца многих своим талантом и способствовали укреплению положительного имиджа нашей родины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50683/
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