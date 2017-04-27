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Общество

Выселенные из общежития Госцирка просят защиты у президента Кыргызстана

Жительница общежития Госцирка Майя Атамбаева рассказала на пресс-конференции, что после выселения их семьи осталась на улице. По ее словам, выселение было незаконным.

«Мы подверглись 24 апреля грубейшим правонарушениям, а именно пострадали от действий сотрудников внутренних дел Свердловского района, судебных исполнителей и работников администрации цирка. Их было свыше 30 человек, они действовали очень грубо и жестко. Бранились и распускали руки, несмотря на то, что на руках у женщин были дети», — рассказала Майя Атамбаева.

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По ее словам, в общежитии выломали двери, разбили окна, вырвали замки и разбросали вещи жильцов. «В итоге пять семей остались на улице, а в их комнаты наутро уже вселились люди, не имеющие отношения к Госцирку», — рассказала женщина.

«Мы готовы платить аренду за комнаты. Здание является муниципальной собственностью и может находиться только в управлении у госучреждения. В данном случае руководство цирка не имеет права распоряжаться общежитием. Просим президента страны и правительство защитить наши права», — заявила Майя Атамбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50681/
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