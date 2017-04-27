Выселенные из общежития Госцирка просят защиты у президента Кыргызстана

Жительница общежития Госцирка Майя Атамбаева рассказала на пресс-конференции, что после выселения их семьи осталась на улице. По ее словам, выселение было незаконным.
«Мы подверглись 24 апреля грубейшим правонарушениям, а именно пострадали от действий сотрудников внутренних дел Свердловского района, судебных исполнителей и работников администрации цирка. Их было свыше 30 человек, они действовали очень грубо и жестко. Бранились и распускали руки, несмотря на то, что на руках у женщин были дети», — рассказала Майя Атамбаева.
«Мы готовы платить аренду за комнаты. Здание является муниципальной собственностью и может находиться только в управлении у госучреждения. В данном случае руководство цирка не имеет права распоряжаться общежитием. Просим президента страны и правительство защитить наши права», — заявила Майя Атамбаева.