До 2026 года в Кыргызстане обещают построить водопровод в 657 селах и 22 городах

В целях обеспечения населения питьевой водой принята Стратегия развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения на 2017–2026 годы, сообщил сегодня в парламенте премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, за это время запланировано построить и реабилитировать системы водопроводов в 657 селах и 22 городах, а в 26 районных центрах, имеющих статус села, наравне с водопроводом построить системы канализации.

Совместно с партнерами по развитию реализуются проекты в 22 городах на сумму 177,5 миллиона евро, или 12,9 миллиарда сомов. Одобрены 14 проектов в 11 городах, включая Кара-Балту, Токмак, Майлуу-Суу, Узген, Токтогул, Балыкчи.