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Общество

В Кыргызстане по-прежнему сохраняется лавиноопасность

Опасность схода лавин сохраняется. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана.

По ее данным, в связи с ожидаемыми осадками с 27 апреля по 1 мая возможен сход снежных лавин на следующих участках дорог:

  • Бишкек — Ош, 132–136 километры (перевал Тоо-Ашуу), 198–265 километры (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан);
  • Ала-Бука — Каныш-Кыя, 71–74 километры;
  • Каракол — Энильчек, 45–92 километры (перевал Чон-Ашуу);
  • Барскоон — Ак-Шийрак, 60–68 километры (перевалы Барскоон и Суек);
  • Бишкек — Нарын — Торугарт, 289–291 километры (перевал Долон);
  • Казарман — Актал-Чат, 67–94 километры (перевал Кара-Куе);
  • Альтернативная дорога Балыкчи — Казарман, 339–341 километры (южный портал перевала Кок-Арт) и 325–334 километры (северный портал перевала Кок-Арт);
  • Сары-Булак — Сон-Куль Кочкорского района, 33-й километр (перевал Калмак-Ашуу).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50632/
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