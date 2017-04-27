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Общество

В Кыргызстане учат жить по Конституции

«Я живу по Конституции» — акцию под таким названием проведет Министерство юстиции КР. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, акция, приуроченная к Дню Основного закона страны, пройдет во всех регионах республики с 28 апреля по 5 мая.

Как сообщается, во время акций сотрудники ведомства проведут обучающие встречи со школьниками в целях повышения знаний подрастающего поколения об Основном законе. Также пройдут конкурсы и викторины, посвященные Конституции.

Минюст сообщил, что акции пройдут: 2 мая в Иссык-Кульской и Ошской областях; 3 мая — в Баткенской, Нарынской и Таласской областях; 4 мая — в Чуйской области; 5 мая — в парке Победы имени Д.Асанова в Бишкеке (Южные ворота, в 16.00).

Началась акция и в социальных сетях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50627/
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