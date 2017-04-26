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Общество

ГКНБ отказывается предоставлять информацию о заказчике теракта в Петербурге

Госкомитет национальной безопасности отказывается предоставлять информацию о заказчике теракта в метро Санкт-Петербурга Сирожиддине Мухтарове по прозвищу Абу Салах аль-Узбеки. Отметим, что он является гражданином Кыргызстана и проходит по базе Интерпола.

Как сообщали российские СМИ, его разыскивают через Интерпол за организацию атаки смертника на китайское посольство в Бишкеке. Известно, что Сирожиддин Мухтаров родился в 1990 году в селе Кашгар-Кыштак Ошской области. «Мы никакой информации не предоставляем. Обращайтесь в ФСБ, расследованием занимаются они, или в МИД», — заявили ИА «24.kg» в ГКНБ.

Отметим, что в досье Мухтарова на сайте Интерпола сказано, что он гражданин Кыргызстана и подозревается в терактах, финансировании терроризма, подделке документов, незаконном пересечении границы и организации преступного сообщества.

Взрыв в метро Петербурга произошел 3 апреля. По версии следствия, исполнителем теракта был уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов. В теракте погибли 16 человек, в том числе и террорист. Около 50 человек пострадали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50614/
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