Погода в Кыргызстане на 27 апреля: днем временами дожди

В Кыргызстане, кроме Нарынской и Иссык-Кульской областей, днем временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный, 4–9 метров в секунду, с порывами до 15–20.

В Бишкеке температура воздуха ночью +13, днем +33 градуса.

День увеличится до 13 часов 54 минут.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +9, днем до +25 градусов.

В Нарынской области температура до +1 градуса ночью и +22 днем.

В Иссык-Кульской области ночью ожидается +4, днем до +21 градуса.

В Таласской области температура воздуха ночью +8, днем +23 градуса.