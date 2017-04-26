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Общество

Мохнатые лапы кыргызской таможни. Фоторепортаж

В Бишкеке в Центре профессиональной и кинологической подготовки Государственной таможенной службы применяют новые методы обучения собак по обнаружению контрабанды запрещенных веществ. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник отдела кинологической подготовки Евгений Мащенко.

«К нам приехал специалист из России, он занимается изготовлением учебных реквизитов для кинологических служб. Благодаря ему мы набираемся опыта при работе со служебными собаками», — рассказал он.

По его словам, «обучение собак длится четыре месяца, после чего они должны знать запахи наркотических и взрывчатых веществ, уметь их искать и подавать сигналы при их обнаружении».

«Кинологи работают только с образцами запахов героина, амфетамина, кокаина. Если собака находит необходимое нам вещество, поощряем ее разными лакомствами и игрушками, то есть объясняем собаке, что она все правильно делает. Так улучшается чувствительность животного в работе», — рассказал кинолог.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50609/
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