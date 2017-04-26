Грабитель проник в магазин через крышу, но не выбрался обратно

Самый неуклюжий грабитель: американец проник в магазин через крышу, но не смог выбраться обратно. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, этот комичный случай произошел в Новом Орлеане (штат Луизиана). Грабитель проник в магазин одежды, проделав дыру в потолке и спустившись по веревке. В помещении сработала сигнализация. Мужчина испугался и попытался выбраться из магазина тем же способом, которым попал в него. Но ничего не вышло.

После многочисленных попыток выйти из магазина грабитель все же нашел запасной выход и скрылся. Полицейские объявили его в розыск.