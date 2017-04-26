03:16
+24
USD 67.14
EUR 73.13
RUB 1.20
Общество

Грабитель проник в магазин через крышу, но не выбрался обратно

Самый неуклюжий грабитель: американец проник в магазин через крышу, но не смог выбраться обратно. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, этот комичный случай произошел в Новом Орлеане (штат Луизиана). Грабитель проник в магазин одежды, проделав дыру в потолке и спустившись по веревке. В помещении сработала сигнализация. Мужчина испугался и попытался выбраться из магазина тем же способом, которым попал в него. Но ничего не вышло.

После многочисленных попыток выйти из магазина грабитель все же нашел запасной выход и скрылся. Полицейские объявили его в розыск.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50605/
просмотров: 595
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и&nbsp;детали В Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и детали
Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со&nbsp;смертельным исходом Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со смертельным исходом
Родственники обвиняемого в&nbsp;наезде на&nbsp;учеников оказывают давление на&nbsp;пострадавших Родственники обвиняемого в наезде на учеников оказывают давление на пострадавших
Водитель, сбивший школьников, задержан Водитель, сбивший школьников, задержан
Бизнес
Начало работы Центра обработки данных запланировано на&nbsp;2017 год Начало работы Центра обработки данных запланировано на 2017 год
Запуск пилотного проекта &laquo;Безопасный город&raquo; ожидается летом 2017 года Запуск пилотного проекта «Безопасный город» ожидается летом 2017 года
Игорь Шестаков: У&nbsp;антипиара есть и&nbsp;другая сторона Игорь Шестаков: У антипиара есть и другая сторона
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom