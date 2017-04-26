Дело Нурлана Ашимбекова передано в суд

Дело экс-председателя Военного суда Нурлана Ашимбекова передано в суд. Об этом сообщает Генпрокуратура КР.

По ее данным, военная прокуратура закончила расследование по обвинению Нурлана Ашимбекова в совершении преступлений по статьям 313 «Вымогательство взятки», 313–1 «Получение взятки» и 304 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Установлено, что с 2012 по 2014 год в ходе рассмотрения уголовного дела по событиям 7 апреля 2010 года Ашимбеков требовал от родственников одного из подсудимых $50 тысяч за изменение меры пресечения на домашний арест. Материалы направлены в Первомайский районный суд Бишкека.

Напомним, Нурлан Ашимбеков, Бакыт Кожомбердиев и Канат Абыканов 3 июня 2016 года вынесли приговор в отношении подсудимых по делу о событиях 7 апреля 2010 года, применив амнистию от 2014 года.

Однако эти законы не распространяются на осужденных по статье «Превышение должностных полномочий» УК КР, таких как Алмаз Джолдошалиев, Каныбек Жороев, Эльмурза Сатыбалдиев и Нурлан Турсункулов.

Позднее Генеральная прокуратура внесла надзорную жалобу в Верховный суд. В ноябре 2016 года трое судей были досрочно освобождены от должностей указом президента Алмазбека Атамбаева.