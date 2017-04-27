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Общество

В мэрии Бишкека не сообщают, сколько потратят на День города

В мэрии Бишкека не сообщают, сколько потратят на День города.

«Муниципалитет никогда в своем бюджете не закладывает средства на городские мероприятия. Все эти расходы «сидят» в районах и структурных подразделениях: «Тазалыке», «Зеленстрое», Бишкексвете, творческая часть — за управлением культуры, фестиваль образования — за управлением образования. Но это не такие уж большие деньги. А мы только стратегически управляем», — пояснила ИА «24.kg» вице-мэр города Айгуль Рыскулова.

Отдельного бюджета на праздники нет.

Айгуль Рыскулова
Бишкек отметит свое 139-летие 29 апреля. В этот день на Старой площади с 11.00 до 14.00 пройдут театрализованное представление, праздничный концерт, выставка-ярмарка, демонстрация мод, показательные выступления спортсменов. В это же время в Дубовом парке, в сквере у памятника Курманджан датке состоится фестиваль образования, а также спортивные показательные мероприятия.

Официальной датой основания столицы КР считается 29 апреля 1878 года. В этот день военный губернатор дал команду перевести центр Токмакского уезда в город Пишпек, который 12 мая 1926-го был переименован во Фрунзе, а 1 февраля 1991-го — в Бишкек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50602/
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