В мэрии Бишкека не сообщают, сколько потратят на День города.

«Муниципалитет никогда в своем бюджете не закладывает средства на городские мероприятия. Все эти расходы «сидят» в районах и структурных подразделениях: «Тазалыке», «Зеленстрое», Бишкексвете, творческая часть — за управлением культуры, фестиваль образования — за управлением образования. Но это не такие уж большие деньги. А мы только стратегически управляем», — пояснила ИА «24.kg» вице-мэр города Айгуль Рыскулова.

Отдельного бюджета на праздники нет. Айгуль Рыскулова

Бишкек отметит свое 139-летие 29 апреля. В этот день на Старой площади с 11.00 до 14.00 пройдут театрализованное представление, праздничный концерт, выставка-ярмарка, демонстрация мод, показательные выступления спортсменов. В это же время в Дубовом парке, в сквере у памятника Курманджан датке состоится фестиваль образования, а также спортивные показательные мероприятия.

Официальной датой основания столицы КР считается 29 апреля 1878 года. В этот день военный губернатор дал команду перевести центр Токмакского уезда в город Пишпек, который 12 мая 1926-го был переименован во Фрунзе, а 1 февраля 1991-го — в Бишкек.