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Общество

Суд по делу сотрудников АКС ГКНБ возобновится 2 мая

Суд по делу сотрудников Антикоррупционной службы Госкомитета нацбезопасности, производивших задержание экс-главы аппарата Кыргызской медакадемии Абдикарима Гапарова, назначен на 2 мая. Об этом ИА «24.kg» сообщил юрист Абаз Мамбетакунов.

По его словам, материалы передали в суд еще в августе 2016 года. Дело должна была рассматривать коллегия Военного суда. Но он расформирован, поэтому все документы передали в Октябрьский районный суд Бишкека. Процесс должен был вести судья Аманбек Сариев. Но по неизвестным причинам дело передали Кымбат Архаровой, и суд начнется заново. С предъявления обвинения.

Ранее в АКС ГКНБ обратился гражданин с заявлением. Он просил принять меры в отношении руководителя аппарата КГМА, неоднократно вызывавшего его к себе в кабинет и якобы вымогавшего 30 тысяч сомов. Деньги он требовал в качестве «отката» за аренду площади под размещение павильона на территории вуза.

Возбуждено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 313 (вымогательство взятки) УК КР. В момент задержания у подозреваемого Гапарова резко ухудшилось самочувствие, он потерял сознание. Ему оказали первую медицинскую помощь, но он скончался на месте. Причиной смерти назвали остановку сердца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50599/
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